Роднина отреагировала на назначение Сихарулидзе исполняющим обязанности президента ФФККР

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении Антона Сихарулидзе исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Генеральный директор ФФККР Александр Коган, который обладал полномочиями с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя обязанности президента.

«Поживём — увидим. Правильное ли решение? Не знаю, кто принимал решение. Наверное, чем-то руководствовались. Но Антон известный человек в фигурном катании не только как спортсмен — он уже достаточное время руководит федерацией Ленинградской области, руководил комитетом по спорту в Госдуме. У него есть достаточный опыт в спорте и жизни», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.