Загитова, Щербакова, Акатьева и Валиева выступят на финале Кубка Московского спорта

23 апреля на малой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники» пройдет финал Кубка Московского спорта по фигурному катанию. Помимо Камилы Валиевой, которая анонсировала своё участие в марте, хедлайнерами финала станут ещё несколько знаменитых российских фигуристок – олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова, а также чемпионка России Софья Акатьева.
В борьбе за звание лучшей спортивной школы по фигурному катанию сойдутся 11 команд, показавшие лучшие результаты на предыдущих этапах Кубка.
Юношеские разряды: «Снегирь», «Армия фигурного катания», ЦСКА, «Ангелы Плющенко», «Легенда» и «Хрустальный».
Спортивные разряды: «Хрустальный», ЦСКА, «Ангелы Плющенко», «Легенда» и «Армия фигурного катания»
Кроме того, в соревновании примут участие юные спортсмены-победители регулярных этапов, чьи школы не прошли в финал турнира.
По результатам финала организаторы Кубка планируют создание первой детской сборной команды города Москвы по фигурному катанию с перспективой подготовки к выступлению на Олимпийских играх 2030 года.
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