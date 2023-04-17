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Энберт: Сихарулидзе — очень важная и серьёзная фигура в фигурном катании

Энберт: Сихарулидзе — очень важная и серьёзная фигура в фигурном катании
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командном турнире Александр Энберт высказался о назначении олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Генеральный директор ФФККР Александр Коган, который обладал полномочиями с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя обязанности президента.

«Прекрасно отношусь, Антон был моим любимым фигуристом в детстве. Этот человек прошёл колоссальный путь в спорте. Он прекрасно разбирается в фигурном катании, я очень рад за него. Теперь он будет помогать новому поколению молодых спортсменов. Сихарулидзе – очень значимая, важная и серьёзная фигура в фигурном катании России, успехов ему!» – приводит слова Энберта Metaratigs.

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