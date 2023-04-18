Тренер школы Навки Смирнова: когда попала в группу к Арутюняну, у меня перевернулся мир

Бывшая фигуристка, а ныне тренер школы олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды» Ирина Смирнова рассказала, использует ли в работе методику своих бывших наставников — Светланы Соколовской и Рафаэля Арутюняна.
«Я много взяла от Рафаэля Владимировича, это правда. Когда-то попав к нему в группу, у меня мир перевернулся в плане того, как надо тренировать, что надо давать. От него я действительно много что переняла.
В плане технической подготовки тоже, но тут тяжело было что-то перенять, потому что я была спортсменкой и не воспринимала это как что-то, что мне пригодится в будущем, как я буду учить. Не было такого анализа глубокого. Больше в плане тренировочного процесса. В старшей группе у меня работа выстроена так, что дети сами должны контролировать свою работу. Например, я говорю Ване Попову: «Ты должен сделать 15 прыжков». Я не буду проверять, сделал он 15 или 14, я знаю точно, что он сделает, как я сказала. Или, например: «Вика, у тебя двойной прокат». И она его сделает, а не будет думать, как ей там схалтурить. Это старшая группа, это им надо. Они понимают, что, даже если очень тяжело, если мне сказали, то надо сделать, потому что это мне в первую очередь надо. У нас на этом выстроена система.
У Рафаэля Владимировича тоже всегда так было. Не в приказном тоне: «Упал — отжался, я так сказал». В первую очередь ты понимаешь, для чего ты здесь, что тебя ведут к твоей цели. Ты взрослый человек — ты должен это понимать. Все будут работать, даже несмотря на усталость, и им не надо лишний раз об этом говорить, заставлять», — сказала Смирнова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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