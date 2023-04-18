«Больше всего горжусь четверными своих детей». В школу Навки перешла очень душевный тренер

Внутрироссийский сезон подарил любителям фигурного катания уникальную возможность — посмотреть, какое богатое разнообразие тренеров и фигуристов есть в нашей стране. Одним из открытий сезона стала Ирина Смирнова, под руководством которой круто себя проявил Иван Попов. Фигурист с первого раза отобрался на чемпионат России, а также взял бронзу на этапе Гран-при в Казани. Ваня владеет практически всеми четверными прыжками и имеет высокие шансы стать одним из лучших фигуристов России. Но есть у Ирины Александровны и другие яркие ученики. Например, Виктория Морозова, владеющая четверным риттбергером.

Сейчас группа Смирновой базируется в школе Татьяны Навки «Наши надежды». Как так получилось, тренер рассказала в интервью «Чемпионату». Также мы поговорили с Ириной Александровной о прогрессе её учеников, развитии фигурного катания и методах тренировок, которые она переняла у Рафаэля Арутюняна. Разговор получился очень душевным!

«Татьяна Навка дала наставление побеждать и выигрывать»

— Ирина Александровна, в прошлый раз мы с вами встречались в «Армии фигурного катания», теперь вы базируетесь в школе «Наши надежды» Татьяны Навки. Почему решили сменить локацию?

— Это получилось спонтанно. Мы не искали каких-то переходов, просто стечение обстоятельств. Мы получили предложение, и так всё сложилось. Поговорили с руководством «Армии», они нас поддержали.

— Сколько вы уже тут базируетесь?

— Месяц, с начала марта.

— Какие впечатления?

— Всё прекрасно, условия хорошие. Всё, что было обещано, нам дали.

— Давала ли вам Татьяна Навка какие-нибудь наставления, когда вы начали работать здесь?

— Побеждать и выигрывать (улыбается).

— Сезон подошёл к концу, можете подвести его итоги? Довольны тем, как всё сложилось?

— Довольна, но, мне кажется, всегда есть что-то, чего не хватило. Хотелось бы этого в следующем сезоне добиться. В принципе, всё прошло довольно успешно.

Ирина Смирнова Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— У кого из ваших фигуристов в этом сезоне произошёл самый большой прорыв?

— Наверное, выделю Ивана Попова и Викторию Морозову. Они оба отобрались в финал Гран-при — это было непросто. Мы не ставили цель туда попасть, но попали, и это было приятно, всё получилось. Довольно достойные прокаты там показали.

— Каким достижением в этом сезоне вы больше всего гордитесь?

— Наверное, четверными прыжками своих детей. Те дети, кто прыгает у меня четверные, практически с самого начала, и путь с двойных прыжков до четверных был достаточно большим. Я горжусь, что у нас получается это.

Ещё не могу не отметить Макара Пузина. У нас был очень сложный сезон в плане здоровья, не вовремя заболел во время этапа Гран-при России, потом была травма. Долго восстанавливался. Думали сниматься даже с первенства России старшего возраста, потому что всегда в первую очередь переживаю за здоровье спортсменов. Но Макар очень хотел, и мы в сжатые сроки набрали форму и достаточно неплохо выступили. Надеюсь, в следующем сезоне он сможет себя уже показать в хорошей форме.

А ещё хотела бы отметить большой прогресс двух моих юных спортсменов — Дмитрия Пустовалова и Дарью Самохвалову. За год собрали все тройные и сейчас активно изучаем каскады 3-3, надеюсь, в следующем сезоне тоже себя проявят и покажут.

— Много было выучено новых элементов в этом сезоне?

— Да. Тот же четверной Вики Морозовой — хочется, чтоб она в следующем сезоне его показала на соревнованиях. Но это было непросто, потому что она находится в пубертате, растёт, нагрузки лишней не дашь, надо её беречь, однако при этом и поддерживать форму, показывать хорошие программы и учить четверные. Это большая работа, грамотно продуманная всем нашим коллективом. Рада, что у нас всё получается.

— Вообще, риттбергер считается самым сложным в изучении среди всех четверных. Как ей удалось освоить этот прыжок?

— Мне кажется, тут всё индивидуально. Мы пробуем всё, смотрим, на что ребёнку проще идти, где он лучше себя чувствует, и больше тренируем то, что лучше получается. Ей удобен риттбергер.

— Как вы думаете, в следующем сезоне уже получится вставить его в программу?

— Хочется в это верить. Мы уже вставили, пытаемся его вкатывать, однако пока не очень интенсивно, потому что ещё рано. Но хотелось бы, чтобы у неё получилось.

«Сейчас дети прыгают четверные прыжки в довольно раннем возрасте, но, как показывает практика, это недолговечно»

— То, что вы сами когда-то изучали четверные прыжки, помогает вам в работе?

— Наверное, нет. Даже если б я не пробовала четверные, это никак бы не сказалось на моём результате сейчас как тренера. Спортсмен и тренер — это абсолютно разные профессии. Пока ты сам не начнёшь ставить прыжки, не поймёшь, как это делать. Пока не пройдёт анализ в голове, как выстраивать процесс от одинарных до четверных. И не обязательно самому через это проходить. Кто-то прошёл и понимает, кто-то не прошёл и всё равно смог разобраться, а кто-то проходил и всё равно не смог понять, как это сделать.

— Как у вас произошёл этот процесс?

— Только на практике, в основном. Конечно, я много читала, много смотрела, анализировала разные видео, но зачастую это происходит на практике со своими спортсменами. Поначалу я брала видео своих спортсменов и спортсменов, которые прыгают четверные, сравнивала, что не так, что надо поменять. Постепенно приходишь к определенной схеме и понимаешь, что быстрее работает.

— Сейчас постепенно будет повышаться возрастной ценз. Как вы думаете, стоит ли в связи с этим менять методики тренировок, обучать девочек ультра-си в более позднем возрасте?

— Думаю, что да. Сейчас дети прыгают четверные прыжки в довольно раннем возрасте, но, как показывает практика, это недолговечно. Особенно у девочек, когда начинается переходный возраст, это всё ломается, по здоровью они не тянут. А это как раз тот возраст, когда надо всё это показывать. Так что, наверное, надо чуть позже.

— Какой сейчас оптимальный возраст для изучения четверных?

— Я думаю, что тут важно словить момент до того, как девочка начинает созревать, чтобы начать учить четверные в то время, когда они быстрее восстанавливаются, больше тянут нагрузки. Но в то же время это не должен быть длительный момент до переходного возраста, чтобы они по здоровью вытянули.

— Результаты в женском катании на Олимпиаде показали, что девушкам не нужно множество квадов, чтобы выигрывать. Какой контент сейчас оптимальный для одиночниц?

— Мне кажется, всегда должен быть баланс. Четверные нужны, потому что без них сложно конкурировать. Но это не должно быть просто прыжковой программой. Всё равно девочка должна кататься, должно быть женское фигурное катание. Мне кажется, при условии хорошей второй оценки и качественных вращений одного-двух четверных должно быть достаточно.

«Ни разу в этом сезоне не столкнулись с тем, что у спортсмена нет мотивации»

— Если говорить про этот сезон, он получился нестандартным. Наблюдались ли у ваших учеников проблемы с мотивацией из-за того, что нет ясности насчёт международных стартов?

— У нас вообще не было таких проблем. Ни разу не столкнулись с тем, что у спортсмена нет мотивации, надо с ним поговорить. Такого не было. Мы все заряжены на работу, на результат, на будущее. Всех устраивает то, что сейчас происходит, все турниры, которые были. Все были заряжены на то, чтобы отобраться на турниры, хорошо выступить.

— Календарь в этом сезоне был очень разнообразным. Всё ли вам понравилось?

— Да, всё было довольно интересно, разнообразно. Прыжковый турнир был интересный — совсем другая подготовка, это было что-то новое.

— Стоит ли вводить больше прыжковых турниров в фигурное катание?

— Мне кажется, одного турнира в сезоне достаточно. Больше уже будет не так интересно.

— Судя по соцсетям, у вас очень тёплая и поддерживающая атмосфера в команде. Как удалось её создать?

— У нас очень дружный тренерский коллектив. Мне кажется, дети просто ориентируются на всех нас, потому что здесь так заведено. Даже когда к нам попадают новые дети, если у них в прошлом коллективе было по-другому, они сначала теряются, а потом понимают, что здесь вот так. Здесь все дружат, общаются, поддерживают друг друга. Всё идёт от старших, они берут пример с них.

Группа Ирины Смирновой Фото: Академия Татьяны Навки

— Насколько атмосфера в команде важна для достижения результатов?

— На мой взгляд, очень важна. Всегда и у каждого бывают сложные ситуации в жизни и в спорте. И хорошие дружеские отношения в коллективе — это всегда поддержка в таких сложных моментах.

— Вы учите своих фигуристов быть такими дружными? Или это тоже идёт пример от тренеров?

— Мне кажется, это самые обычные вещи. Ты хвалишь, когда видишь, что один ребёнок поддерживает другого. А если видишь, что кто-то радуется, когда кто-то упал, то, наоборот, его начинаешь ругать, и он понимает, что так делать плохо. Когда попадает новый ребёнок, он через месяц уже понимает, что хорошо, что плохо, и меняется сразу.

«Когда попала в группу к Арутюняну, у меня мир перевернулся в плане того, как надо тренировать»

— Вы тренировались у таких известных тренеров, как Светлана Соколовская и Рафаэль Арутюнян. Используете ли вы что-то из их методик в своей работе?

— Я многое взяла от Рафаэля Владимировича, это правда. Когда попала к нему в группу, у меня мир перевернулся в плане того, как надо тренировать, что надо давать. От него я действительно многое переняла.

— В плане технической подготовки?

— В плане технической подготовки тоже, но тут тяжело было что-то перенять, потому что я была спортсменкой и не воспринимала это как что-то, что мне пригодится в будущем, как я буду учить. Не было такого анализа глубокого. Больше в плане тренировочного процесса. В старшей группе у меня работа выстроена так, что дети сами должны контролировать свою работу. Например, я говорю Ване Попову: «Ты должен сделать 15 прыжков». Я не буду проверять, сделал он 15 или 14, знаю точно, что он сделает, как я сказала. Или, например: «Вика, у тебя двойной прокат». И она его сделает, а не будет думать, как ей там схалтурить. Это старшая группа, это им надо. Они понимают, что даже если очень тяжело, если мне сказали, то надо сделать, потому что это мне в первую очередь надо. У нас на этом выстроена система.

У Рафаэля Владимировича тоже всегда так было. Не в приказном тоне: «Упал — отжался, я так сказал». В первую очередь ты понимаешь, для чего ты здесь, что тебя ведут к твоей цели. Ты взрослый человек — должен это понимать. Все будут работать, даже несмотря на усталость, и им не надо лишний раз об этом говорить, заставлять.

Рафаэль Арутюнян Фото: РИА Новости

— То есть у вас, можно сказать, система западного образца? Вы стараетесь больше на мотивации, на доверии выстраивать тренировочный процесс.

— Не знаю, западного образца или нет, но да, на доверии и мотивации.

— В соцсетях вашей команды появляются видео, где, в частности, Иван Попов исполняет очень сложные каскады: три тройных акселя подряд, четверной тулуп — тройной аксель. Для чего вы тренируете такие сложные комбинации?

— Мы прыгаем разные варианты каскадов для стабильности. Чем больше ты варьируешь варианты разных каскадов, тем стабильнее у тебя более простые комбинации будут получаться. Даже когда маленьким детям надо выучить 3-3, мы всё равно будем учить 3-3-3 для стабильности. Но если мы вкатаем какой-то сложный каскад настолько, что это позволит вставить его в программу, то почему нет? Если это будет по подсчету баллов выгодно. Как с Малининым, если он считает, что четверной аксель по подсчёту баллов — это выгодно, значит, так и есть. А если кто-то другой будет прыгать четверной аксель в галку, то зачем тогда?

— У Ивана Попова в арсенале практически все четверные прыжки, но на соревнованиях порой не всё получается. Почему не удаётся добиться стабильности?

— Мне кажется, нужно время. Когда-то мы мечтали вкатать два акселя, потом — вкатать два акселя и четверной тулуп, потом — два акселя и два четверных тулупа, теперь добавили лутц… Надеюсь, в следующем сезоне всë-таки соберём этот лутц. Мне кажется, мы постепенно прогрессируем. Это отдельный момент, когда ты не просто запрыгал, а вкатал в программу и показал на старте. И одно дело, когда ты снял это на тренировке и выложил в соцсети, а другое, когда на соревнованиях перед трибунами. Думаю, всё получится в следующем сезоне.

— В мужском катании есть тенденция, что мальчики становятся сильнее и стабильнее с возрастом. Можете объяснить, почему так? У девочек же совсем наоборот…

— Мне кажется, это чисто физиологически так устроено. Мальчики с возрастом крепче становятся, приобретают более осознанный подход к процессу. Девочки — наоборот, когда маленькие — более послушные, потом переходный возраст, конечно, не все могут пройти через него легко: и вес меняется, и рост, и координация. Они быстро устают, долго восстанавливаются. Кто не успел до пубертата начать вкручивать четверные, потом начинает больше бояться их учить.

«Думаю, пока четверной аксель стоит слишком мало, чтобы так много сил затрачивать на него»

— В этом сезоне в мужском катании произошёл прорыв: Илья Малинин исполнил четверной аксель. Как скоро этот прыжок станет необходимым для фигуристов?

— Думаю, пока он стоит слишком мало, чтобы так много сил затрачивать на него.

— Четверной аксель и шесть квадов не помогли Малинину стать чемпионом мира. То, что ISU стал больше поощрять эстетику катания, нежели сложность, — это правильная стратегия? Или немного убивает прогресс?

— В плане акселя, думаю, надо в любом случае поднять стоимость, но я за баланс. Прыжки — это интересно, это хорошо, однако всё равно они более гармонично смотрятся с катанием. Круто, когда человек может собрать прыжки с катанием — это сложно. Поэтому и должен происходить процесс вкатывания, потому что не хочется просто прыжков. Можно же убрать программу, понаставить прыжки, и это будет всё намного быстрее и стабильнее. Хочется красиво, а это дольше.

— Как думаете, какой контент в мужском катании на сегодняшний день оптимальный?

— Я думаю, что пять-шесть ультра-си при условии хорошего катания — это будет успех.

— Какой фигурист в этом сезоне показал самые крутые результаты?

— Меня поразил Адам Сяо Хим Фа. Может быть, он не самый прыжковóй, но, говоря о балансе, я думаю, через пару лет он созреет для того, чтобы быть одним из лидеров. Меня реально зацепило его катание.

— А кого можете выделить из девочек?

— Наверное, никого. Есть хорошие фигуристки, но так, чтобы выделить… Кто-то был в более хорошей форме, у кого-то чуть похуже…

— Недавно вас посетила Елена Чайковская…

— Она не посещала, это мы к ней приезжали. У нас Лариса Вячеславовна [Урусова] учится в ГИТИСе, у них было задание сделать постановки. Она брала Ваню Попова и Олесю Пермякову, ставила им номера и привозила Елене Чайковской. Она посмотрела, ей очень понравилось. Мы очень благодарны за возможность получить её рекомендации. И очень надеемся, что она к нам приедет ещё и поделится своим опытом и ценными советами.

Елена Чайковская и Иван Попов Фото: Академия Татьяны Навки

— Сезон подошёл к концу, когда начнёте готовиться к новому?

— Для кого-то уже началась подготовка к следующему сезону, кто-то ещё заканчивает свои турниры, разряды закрывает. Но в основном уже идёт подготовка к следующему сезону — какие-то новые связки, новые программы вкатываются, изучаем новые каскады.

— Какие цели ставите на новый сезон?

— В первую очередь вкатать то, что запланировано в программе. Если вкатаем, то и остальные цели будут достигнуты.