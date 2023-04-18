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«Мы постепенно прогрессируем». Тренер Смирнова — о нестабильности фигуриста Ивана Попова

«Мы постепенно прогрессируем». Тренер Смирнова — о нестабильности фигуриста Ивана Попова
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Бывшая фигуристка, а ныне тренер школы олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды» Ирина Смирнова объяснила, почему её ученику, фигуристу Ивану Попову, в арсенале которого практически все четверные прыжки, зачастую не получается исполнить их на соревнованиях.

«Мне кажется, нужно время. Когда-то мы мечтали вкатать два акселя, потом мы мечтали вкатать два акселя и четверной тулуп, потом два акселя и два четверных тулупа, теперь мы добавили лутц… Надеюсь, в следующем сезоне мы всё-таки соберём этот лутц. Мне кажется, мы постепенно прогрессируем. Это отдельный момент, когда ты не просто запрыгал, а вкатал в программу и показал на старте. И одно дело, когда ты снял это на тренировке и выложил в соцсети, а другое, когда на соревнованиях перед трибунами. Думаю, что всё получится в следующем сезоне», — сказала Смирнова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

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