Фигурист Иван Попов рассказал, какие два футболиста его вдохновляют

Российский фигурист Иван Попов, тренирующийся в группе Ирины Смирновой, рассказал о своих увлечениях и назвал двух футболистов, которые его вдохновляют.

«Чем увлекаюсь в свободное время, помимо фигурного катания? Футболом, посматриваю иногда. Слежу за баскетболом, хоккеем.

Есть ли у меня ролевые модели из этих видов спорта? Криштиану Роналду. Он очень работоспособный, всегда идёт к своей цели, много работает. Лионель Месси. Он талант! Эти два спортсмена импонируют мне.

За какие команды болею? За «Барселону». У меня первая футбольная форма была «Барселона», с того момента, как она у меня появилась, и до сих пор я болею за эту команду», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

В сезоне-2022/2023 18-летний Попов стал девятым на чемпионате страны и восьмым в финале Гран-при России.