Иван Попов круто дебютировал на взрослом уровне, но впереди у него более захватывающие цели.

«Стремлюсь кататься, как Уно, а прыгать, как Чен». Беседа с открытием сезона у одиночников

Внутрироссийский сезон в фигурном катании открыл зрителям множество восходящих звёзд. Одной из них стал 18-летний одиночник Иван Попов. Ученик Ирины Смирновой круто дебютировал на взрослом уровне, попав на пьедестал этапа Гран-при в Казани и классно выступив на главных стартах. Иван владеет практически всеми четверными прыжками, а также суперсложными каскадами. В следующем сезоне Попов планирует исполнять шесть ультра-си в произвольной программе, и, если это получится, у него будут все шансы войти в элиту российского фигурного катания.

«Чемпионат» решил познакомить своих читателей с очень талантливым и перспективным фигуристом. В интервью Яне Левхиной Попов рассказал, как пришёл в фигурное катание, на кого равняется в спорте, а также о своих целях.

Спойлер: у Вани есть в планах попробовать четверной аксель!

«Когда мы были на финале Гран-при, начали выкрикивать на разминке: «Ваня — давай!» У меня первый раз такое было»

— Ваня, сезон подошёл к концу, можешь подвести его итоги? Доволен ли тем, как всё сложилось?

— Сложилось всё хорошо. Не рассчитывали, что удастся отобраться на все главные старты. Но можно было лучше, конечно, катать свои программы, особенно произвольную. Неплохой сезон, но надо лучше.

— Какие достижения в этом сезоне для тебя самые главные?

— Думаю, то, что получилось хорошо дебютировать на главных взрослых стартах: на чемпионате России и в финале Гран-при. Я считаю, что в этом сезоне это самые хорошие достижения.

Трансляция финала Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

— Это твой первый полноценный сезон на взрослом уровне. Как впечатления?

— Круто! Очень понравилась атмосфера на стартах: много зрителей, поддержки. Всё очень хорошо.

— Насколько это отличается от того, что было в юниорах?

— Когда я был в юниорах, у нас ещё не было такой ситуации, как сейчас, так что сложно сравнить. В юниорах не так много публики, поэтому меньше волнения. А в мастерах большая арена, приходит очень много людей, всё так атмосферно. Из-за этого волнуешься, переживаешь. Здорово выступать с именитыми спортсменами — это мотивирует.

— Тебя публика больше подзаряжает или, наоборот, даёт волнения?

— 50/50, наверное. Когда мы были на финале, мне начали выкрикивать на разминке: «Ваня — давай!» У меня первый раз такое было. Это было прикольно, зарядило меня, но в то же время присутствовало волнение.

— А есть ли ощущение, что больше внимания к тебе стало в этом сезоне?

— На финале было такое ощущение, почувствовал, что стали смотреть на меня, интересоваться мной.

— Тебе это нравится? Или, может, ты более замкнутый человек и бывает некомфортно?

— Конечно, мне это нравится. Но я замкнутый (улыбается).

Иван Попов Фото: Яна Левхина, «Чемпионат»

«Пока нет международных стартов, можно в России сделать себе имя»

— В этом сезоне тебе часто приходилось конкурировать с фигуристами топ-уровня. Чувствовалось ли воодушевление благодаря этому или было дополнительное напряжение?

— Это, конечно, воодушевляло. Хотелось показать, что я не хуже, чем наши именитые спортсмены.

— Сезон был богат на разнообразные старты. Какой турнир тебе больше всего понравился по атмосфере?

— Наверное, финал Гран-при, потому что там была более заряженная публика, было атмосферно. Чемпионат России тоже крутой старт получился. Наверное, два главных старта мне запомнились, потому что они были для меня первыми.

— Ты принимал участие в прыжковом турнире. Как тебе такой формат соревнований?

— Мне понравилось. Есть свои сложности в этом турнире: на прыжок выделяется какое-то количество времени, и наезды нужно делать короче. В следующем году приеду и постараюсь занять место повыше.

— Как ты считаешь, стоит ли больше внедрять таких стартов?

— Я думаю, одного в год достаточно. У нас есть три необычных турнира: прыжковый, Кубок Первого канала, шоу-программы. Думаю, этого пока достаточно. К основным стартам же тоже нужно готовиться.

— В турнире шоу-программ ты не принимал участия. Пытался туда отобраться?

— Мы как-то изначально не планировали там выступать, хотели больше внимания уделить подготовке к финалу, а потом уже постановкам программ на следующий сезон.

— То есть программы на следующий сезон уже готовы?

— Обе программы поставлены. Накатываем связки и новый контент.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

— Следил ли ты за турниром шоу-программ?

— Не особо. Посмотрел Алексея Ягудина, очень понравился его номер, получилось очень эмоционально. А так особо не следил. Мне больше нравятся старты, где прыгают люди.

— То есть ты больше спортсмен, чем артист?

— Да (улыбается).

— А то, что сейчас в фигурном катании появляется больше шоу-составляющей, тебе импонирует? Тот же Кубок Первого канала больше как шоу сделан, шоу-программы…

— Да, это прикольно. Постараюсь в следующем сезоне и туда, и туда попасть.

— Сейчас российский спорт находится в состоянии неопределённости. Влияет ли это как-то на твою мотивацию?

— Думаю, нет. Я как был мотивирован, так и остался. Пока нет международных стартов, можно в России сделать себе имя. Я бы всё равно, наверное, не ездил в этом году на международные старты. Пока их нет, можно в России выигрывать, показывать себя, и уже потом будет проще куда-то ездить.

— То есть можно сказать, что тебе даже на пользу пошло то, что сезон оказался внутрироссийским?

— Да, я думаю, это пошло на пользу.

— Мыслей о смене гражданства у тебя не возникало?

— Нет, такой вариант не рассматриваю.

Иван Попов Фото: РИА Новости

«Сначала не думал, что кто-то вообще может запрыгать четверной аксель»

— Следил ли ты в этом сезоне за международными стартами?

— Какие-то отдельные выступления, прыжки видел. Особо не следил, так, чтоб прям сесть и смотреть. Смотрел тех, кто мне нравится из иностранных спортсменов. Мне нравится, как катается, как прыгает Сёма Уно. Илья Малинин со своими четверными. Адам Сяо Хим Фа тоже очень круто катается.

— Знаковым событием для мужского катания стало то, что Илья Малинин исполнил четверной аксель. Ожидал ли ты, что такое произойдёт в этом сезоне?

— Сначала я не думал, что кто-то вообще может запрыгать его, но потом, когда Илья выставил, как на удочке его прыгает, я стал думать, что он скоро его сделает. Когда он сделал, я, конечно, удивился — это шаг в развитии фигурного катания.

— Как ты считаешь, нужно ли начинать изучать этот прыжок, чтобы конкурировать на международном уровне?

— Я думаю, что и без него можно будет конкурировать, потому что он не намного дороже других четверных. Лучше настраиваться на чистый прокат и работать над второй оценкой, потому что, я думаю, много энергии забирает четверной аксель. Тяжело и прыгать, и показывать вторую оценку. Можно и без четверного акселя с чистыми прокатами конкурировать.

— Ирина Александровна говорила, что ты от природы очень прыгучий. Были ли у тебя мысли попробовать прыгнуть четверной аксель?

— Были, но я ещё не пробовал. Думаю, может, в самом конце межсезонья попробовать скрутить.

— В этом году было много дискуссий насчет пятерных. Как ты думаешь, появятся ли они в фигурном катании?

— Я думаю, появятся, но нескоро. Мне кажется, это очень тяжело. Такие нагрузки на колени, на спину не стоят того.

— В соцсетях есть много видео, где ты исполняешь очень сложные каскады: три тройных акселя подряд, четверной тулуп — тройной аксель. Для чего ты их тренируешь?

— Мы просто учим все прыжки в разных каскадах, комбинациях для стабилизации прыжков. Пока нет в планах что-то вставлять из этих сложных каскадов. Но мне бы хотелось сделать то, чего никто не делал.

— Именно какой-то необычный каскад?

— Да.

— А есть ли у тебя ещё какие-нибудь цели по прыжкам?

— В новой произвольной мы планируем шесть ультра-си. Хочется выкатать этот контент.

— Как ты считаешь, стабилизировать шесть ультра-си вообще возможно?

— Это возможно, но займёт очень много времени. Нужно постоянно накатывать программу, накатывать связки, очень много времени уделять этому. Сразу всего не будет.

«Когда переехал в Москву, стал следить за лидерами мирового фигурного катания: Юдзуру Ханю, Нэйтаном Ченом, Денисом Теном. На них равнялся»

— Расскажи, как ты пришёл в фигурное катание?

— У меня сложилось, наверное, как и у большинства. Я в детстве очень много болел, врач посоветовал родителям отдать меня в плавание или в фигурное катание. Меня привели в фигурное катание на год, но потом всё затянулось.

— Ты уже сам не захотел из него уходить?

— Да, меня прям затянуло, и я не захотел из него уходить.

Иван Попов Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— Как ты сказал, многих отдают в фигурное катание для здоровья. Но совместимы ли вообще фигурное катание и здоровье?

— Мне кажется, профессиональный спорт в принципе не для здоровья. Но мы стараемся правильно распределять нагрузки, чтобы избегать травм.

— Ты уже сталкивался с какими-нибудь серьёзными травмами?

— Нет.

— Ты из Волгограда, как и Евгений Плющенко. Его фигура как-то мотивировала тебя в детстве?

— Когда был маленький, я просто приходил на каток, и мне нравилось тренироваться, я не следил за лидерами. А потом, когда переехал в Москву, стал более профессионально относиться к спорту и следить за лидерами мирового фигурного катания: Юдзуру Ханю, Нэйтаном Ченом, Денисом Теном. На них равнялся.

— А сейчас равняешься на кого-нибудь?

— Да, сейчас стремлюсь кататься, наверное, как Сёма Уно, а прыгать, как Нэйтан Чен.

— Есть ли у тебя глобальная цель в фигурном катании?

— Конечно. Мне кажется, у каждого спортсмена, который занимается своим делом, есть цель выиграть какие-то старты: национальный чемпионат, чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры.

— Чем ты увлекаешься в свободное время, помимо фигурного катания?

— Увлекаюсь футболом, посматриваю иногда. Слежу за баскетболом, хоккеем.

— А сам играешь во что-нибудь из этого?

— В футбол, но очень редко. Не всегда получается из-за графика тренировок.

— Есть ли у тебя ролевые модели из этих видов спорта?

— Криштиану Роналду. Он очень работоспособный, всегда идёт к своей цели, много работает. Лионель Месси. Он талант! Эти два спортсмена импонируют мне.

— А за какие команды болеешь в футболе?

— За «Барселону». У меня первая футбольная форма была «Барселоны», с того момента, как она у меня появилась, и до сих пор я болею за эту команду.

— Если бы в Медиалиге появилась футбольная команда из фигуристов, хотел бы сыграть за неё?

— Да, это было бы прикольно.