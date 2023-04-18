Фигурист Иван Попов: на ФГП мне выкрикивали: «Ваня, давай!» — у меня первый раз такое было

18-летний российский фигурист Иван Попов, тренирующийся в группе Ирины Смирновой, рассказал, каким запомнился ему первый сезон на взрослом уровне.

В сезоне-2022/2023 Попов стал девятым на чемпионате страны и восьмым в финале Гран-при России.

«Круто! Очень понравилась атмосфера на стартах: много зрителей, поддержки. Всё очень хорошо.

Насколько это отличается от того, что было в юниорах? Когда я был в юниорах, у нас ещё не было такой ситуации, как сейчас, так что сложно сравнить. В юниорах было не так много публики, поэтому было меньше волнения. А в мастерах большая арена, приходит очень много людей, всё так атмосферно. Из-за этого волнуешься, переживаешь. Здорово выступать с именитыми спортсменами — это мотивирует.

Публика больше подзаряжает или, наоборот, даёт волнения? 50/50, наверное. Когда мы были на финале, мне начали выкрикивать на разминке: «Ваня, давай!» — у меня первый раз такое было. Это было прикольно, зарядило меня, но в то же время присутствовало волнение», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.