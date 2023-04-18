«Понравился номер Ягудина, получилось очень эмоционально». Фигурист Попов — о шоу-турнире

18-летний российский фигурист Иван Попов, тренирующийся в группе Ирины Смирновой, высказался о турнире шоу-программ, в котором не принимал участия.

В сезоне-2022/2023 Попов стал девятым на чемпионате страны и восьмым в финале Гран-при России.

«Пытался ли отобраться на турнир шоу-программ? Мы как-то изначально не планировали там выступать, хотели больше внимания уделить подготовке к финалу, а потом уже постановкам программ на следующий сезон.

Следил ли я за турниром шоу-программ? Не особо. Посмотрел Алексея Ягудина, очень понравился его номер, получилось очень эмоционально. А так особо не следил. Мне больше нравятся старты, где прыгают люди», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.