«В новой произвольной планируем шесть ультра-си». Иван Попов — о планах на следующий сезон

18-летний российский фигурист Иван Попов, тренирующийся в группе Ирины Смирновой, рассказал о планах на сезон-2023/2024.
«Для чего тренирую сложные каскады: три тройных акселя подряд, четверной тулуп — тройной аксель? Мы просто учим все прыжки в разных каскадах, комбинациях для стабилизации прыжков. Пока нет в планах что-то вставлять из этих сложных каскадов. Но мне бы хотелось сделать то, чего никто не делал. Именно ли каскад? Да.
Есть ли у меня какие-нибудь цели по прыжкам? В новой произвольной мы планируем шесть ультра-си. Хочется выкатать этот контент. Возможно ли стабилизировать шесть ультра-си? Это возможно, но это займёт очень много времени. Нужно постоянно накатывать программу, накатывать связки, очень много времени уделять этому. Сразу всего не будет», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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