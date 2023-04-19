Степанова: я очень мечтала о материнстве и знала, что вернусь
Поделиться
Российская фигуристка, призёр чемпионатов Европы и мира Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, рассказала о возвращении в спорт после рождения ребёнка.
«Я пока не могу сказать, что я вернулась в спорт, рано это утверждать. Хоть и с огромным желанием, но пока я всё-таки именно пробую. О себе лично могу сказать, что я очень мечтала о материнстве и знала, что вернусь. Это была моя внутренняя установка. Мне кажется, что мои предвкушения меня не обманули.
Сейчас появилась и дополнительная ответственность, и дополнительная мотивация. И самое важное, наверное, — есть ради кого всё это делать», — сказала фигуристка ТАСС.
Напомним, в марте 2023 года Александра Степанова родила дочь.
Комментарии
- 19 апреля 2023
-
10:42
-
10:40
-
10:33
-
10:15
-
10:03
-
09:50
-
08:15
- 18 апреля 2023
-
23:15
-
22:30
-
22:00
-
15:53
-
15:27
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:43
-
13:21
-
13:16
-
12:50
-
12:24
-
11:57
-
11:29
-
11:17
-
10:45
-
10:44
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
06:56
- 17 апреля 2023
-
23:38
Партнерский контент