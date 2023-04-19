Степанова: я очень мечтала о материнстве и знала, что вернусь

Российская фигуристка, призёр чемпионатов Европы и мира Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, рассказала о возвращении в спорт после рождения ребёнка.

«Я пока не могу сказать, что я вернулась в спорт, рано это утверждать. Хоть и с огромным желанием, но пока я всё-таки именно пробую. О себе лично могу сказать, что я очень мечтала о материнстве и знала, что вернусь. Это была моя внутренняя установка. Мне кажется, что мои предвкушения меня не обманули.

Сейчас появилась и дополнительная ответственность, и дополнительная мотивация. И самое важное, наверное, — есть ради кого всё это делать», — сказала фигуристка ТАСС.

Напомним, в марте 2023 года Александра Степанова родила дочь.