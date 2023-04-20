Гуменник: Мишин вёл учёт: Плющенко выучил триксель в 14, а ты давай, Петя, ещё раньше

Победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал, как разучивал тройные и четверные прыжки.

«Я тройные все очень рано выучил. Тогда я катался у Алексея Николаевича Мишина, и он хотел, чтобы я и аксель рано выучил, можно сказать, вёл учёт: Плющенко выучил в 14, Гачинский — в 13, а ты давай, Петя, ещё раньше.

Но я к нему был не готов, тоже его боялся, и техника у меня была не готова, и по силам понимал, что буду тренировать, но шансов выехать его на этой тренировке у меня никаких. Из-за этого у меня испортилась техника, я с этим акселем долго промучился и с четверными уже по-другому делал. Если не получается, не докрутил, упал, то делаю тройной, другое упражнение, пока не возникнет мысль, что вот сейчас получится. Это как перепрыгнуть ямку. Мне Рафаэль Владимирович Арутюнян говорил: «Если не получается, то зачем много раз повторять и в неё попадать? Лучше потренироваться, взять разгон побольше и через какое-то время перепрыгнуть», — сказал Гуменник в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».