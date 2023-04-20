Гуменник: Мишин вёл учёт: Плющенко выучил триксель в 14, а ты давай, Петя, ещё раньше

Победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал, как разучивал тройные и четверные прыжки.
«Я тройные все очень рано выучил. Тогда я катался у Алексея Николаевича Мишина, и он хотел, чтобы я и аксель рано выучил, можно сказать, вёл учёт: Плющенко выучил в 14, Гачинский — в 13, а ты давай, Петя, ещё раньше.
Но я к нему был не готов, тоже его боялся, и техника у меня была не готова, и по силам понимал, что буду тренировать, но шансов выехать его на этой тренировке у меня никаких. Из-за этого у меня испортилась техника, я с этим акселем долго промучился и с четверными уже по-другому делал. Если не получается, не докрутил, упал, то делаю тройной, другое упражнение, пока не возникнет мысль, что вот сейчас получится. Это как перепрыгнуть ямку. Мне Рафаэль Владимирович Арутюнян говорил: «Если не получается, то зачем много раз повторять и в неё попадать? Лучше потренироваться, взять разгон побольше и через какое-то время перепрыгнуть», — сказал Гуменник в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
- 20 апреля 2023
-
16:05
-
15:40
-
15:29
-
15:15
-
13:44
-
13:19
- 19 апреля 2023
-
21:04
-
16:51
-
11:47
-
10:42
-
10:40
-
10:33
-
10:15
-
10:03
-
09:50
-
08:15
- 18 апреля 2023
-
23:15
-
22:30
-
22:00
-
15:53
-
15:27
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:43
-
13:21
-
13:16
-
12:50
-
12:24
-
11:57
-
11:29
-
11:17
-
10:45
-
10:44