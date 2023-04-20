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Фигуристка Зинина продолжит тренироваться под руководством Василевского и Лавренчук

Фигуристка Зинина продолжит тренироваться под руководством Василевского и Лавренчук
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Российская фигуристка Анастасия Зинина сообщила, что продолжит работать под руководством тренеров Алексея Василевского и Юлии Лавренчук.

«В «Армии фигурного катания» я буду числиться до конца сезона. С нового сезона буду представлять нашу новую школу Evolution. Это школа, которую создали мои тренеры. Базироваться она будет в ледовом дворце «Солнцево», — приводит слова Зининой «Матч ТВ».

Напомним, тренеры Василевский и Лавренчук ранее работали в академии «Ангелы Плющенко», после чего перешли в «Армию фигурного катания». Специалисты покинули академию в апреле текущего года. В обеих школах Василевский и Лавренчук работали в том числе и с Зининой. На этапах Гран-при России Зинина заняла третье и четвёртое места.

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