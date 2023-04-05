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Скандально известные тренеры Лавренчук и Василевский покинули «Армию фигурного катания»

Скандально известные тренеры Лавренчук и Василевский покинули «Армию фигурного катания»
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Президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антон Абдурахманов сообщил об уходе тренера Алексея Василевского и его помощницы и супруги Юлии Лавренчук из клуба «Армия фигурного катания».

Василевский и Лавренчук – бывшие тренеры академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Они покинули её в 2018 году из-за жалоб родителей и видео, на котором Лавренчук избивает свою дочь, ученицу академии.

При этом Абдурахманов отметил, что уход специалистов из «Армии фигурного катания» не связан с жалобами на рукоприкладство.

«Нет, эту информацию я подтвердить не могу — причина там иная. Что же касается информации о жестоком обращении с детьми со стороны родителей и тренеров, о чём в последнее время появилось немало информации, то мы внимательно следим за происходящим и на ближайшем исполкоме вопрос будет поднят на уровне дисциплинарной комиссии ФФКМ», — приводит слова Абдурахманова ТАСС.

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