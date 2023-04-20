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Гуменник рассказал, как проходят консультации у американского тренера Арутюняна

Гуменник рассказал, как проходят консультации у американского тренера Арутюняна
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Победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал о консультациях с американским тренером Рафаэлем Арутюняном.

«Два года начал с ним заниматься, и с тех пор начал хорошо прыгать четверные. Как проходят консультации? Если мне захотелось что-то узнать, обратиться к нему, я записываю себя на тренировке и ему отправляю, потом созваниваемся, или он мне пишет, говорит, что не так, что нужно сделать.

Да, конечно, нужен тренер на льду, но у меня он есть. Вероника Анатольевна Дайнеко. Она говорит мне, что нужно сделать. А Рафаэль Владимирович говорит глобальные вещи, как исправить ошибку, если увидел её, расписывает, почему, для чего её исправить, что может пойти не так.

Мне кажется, Вероника Анатольевна сама про технику очень много знает, и система у неё своя, но она вставляет туда какие-то вещи из системы Рафаэля Владимировича», — сказал Гуменник в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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