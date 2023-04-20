Пётр Гуменник объяснил, за счёт чего у Малинина получается четверной аксель

Победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник объяснил, за счёт чего у американского фигуриста Ильи Малинина получается четверной аксель.

Аксель в 4,5 оборота, кроме Малинина, на данный момент никто из фигуристов на официальных соревнованиях не исполняет.

«За счёт всего – у него и высота хорошая, и скорость крутки феноменальная. И очень правильная техника для четверного акселя, он хорошо входит в прыжок, сделав всё возможное, что можно сделать до него. Можно вылететь, сделать мах, потом собраться и крутиться, а у него уже всё готово, он уже и повёрнут, и готов к тому, чтобы на максимальной скорости крутиться. Потом из этой максимальной скорости вращения нужно раскрываться но это не так сложно, мне кажется», — сказал Гуменник в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».