Тренер из школы Мишина: Сихарулидзе выделяет деньги на костюмы, постановку программ

Тренер Олег Татауров, работающий в санкт-петербургской школе «Звёздный лёд», которую возглавляет Алексей Мишин, рассказал, как в условиях отстранения от международных соревнований ведётся работа над мотивацией спортсменов.

«Наши спортсмены мотивированны благодаря президенту федерации Антону Сихарулидзе. Он выделяет деньги на пошивку костюмов, на постановку программ, на заработную плату, всё есть. У спортсменов мотивация есть, чем лучше они будут кататься, тем больше у них будет средств, на которые они будут существовать, что-то себе приобретать», — сказал Татауров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Полностью интервью с Олегом Татауровым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 21 апреля, в 8:00 мск.