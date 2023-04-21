Смолов — о «Ледниковом периоде»: катался бы с Медведевой Женей. Она — динамовец
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Российский футболист, нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал свои слова о желании участвовать в «Ледниковом периоде».
«Могу отличить аксель от тулупа? Да. Аксель Гатагова я помню в Раменском. Алан исполнял (в 2010 году на матче «Сатурн» — «Локомотив» Гатагов не попал по мячу и сделал разворот в воздухе. — Прим. «Чемпионата»). А Тулуп – у меня у кента из Саратова такой ник (смеётся).
С кем бы пошёл кататься? Да ни с кем! Это же прикол был. Конечно, нет. Ну чисто гипотетически с Медведевой Женей – мы уже знакомы, у нас вайб есть, линк ап. Она – динамовец».
Ранее Фёдор Смолов в интервью Евгении Медведевой заявил, что хотел бы принять участие в шоу «Ледниковый период», потому что это полезно с точки зрения медийности.
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