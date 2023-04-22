«Больше довольны, но были косяки». Косторная — о прокате короткой программы с Куницей

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная, недавно перешедшая в парное катание, где выступает с Георгием Куницей, прокомментировала прокат их короткой программы на Всероссийском фестивале балетов на льду в Москве.
«Обговорили с нашим тренером положительные и отрицательные моменты программы. В целом больше довольны, наверное. Но были косяки как видимые, так и невидимые. Но ещё далеко даже до начала сезона. Время наработать есть.
Думаю, да, эта наша короткая программа для следующего сезона, возможно, что-то поменяется. Что касается музыки – просто включали песни на льду и как-то совместно с тренерами решили, что было бы круто под Crazy in Love. Немного сложновато для первой программы, но почему бы нет?» — сказала Косторная во время пресс-подхода.
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