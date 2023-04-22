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Туктамышева поделилась милым фото после выступления на шоу Тутберидзе

Туктамышева поделилась милым фото после выступления на шоу Тутберидзе
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала фото после выступления на шоу заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое проходит в Омске.

«Я уже в Омске! Откатала первый номер. Ещё чуть-чуть», — написала Туктамышева под фото, опубликованном в её телеграм-канале.

Фото: личный архив Елизаветы Туктамышевой

Напомним, 26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, а также серебряным призёром мирового первенства 2021 года. В прошедшем сезоне спортсменка завоевала бронзовую медаль на чемпионате России и в финале Гран-при страны. В сезоне-2022/2023 Туктамышева побеждала на этапах Гран-при России в Москве и Перми.

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