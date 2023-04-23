Сихарулидзе прокомментировал идею создать первую детскую сборную для подготовки к ОИ-2030

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе положительно оценил идею создания первой детской сборной в целях подготовки к Олимпийским играм — 2030.
«Фигурное катание очень динамично развивается. Особенно в последние лет десять. Мы видим, что юные спортсмены усложняются, часто добавляют многооборотные прыжки. Наша задача — как можно раньше найти тех талантливых мальчиков и девочек, которые будут идти дальше, помочь им готовиться, пройти юниорский спорт, успешно выступать в юниорском спорте, а также позаботиться об их здоровье. И в дальнейшем, когда они подойдут к основным соревнованиям, основному спортивному этапу — взрослому спорту, чтобы они становились настоящими лидерами мирового фигурного катания.
И мы думаем, что новый формат, который предложили наши московские коллеги, вполне позволяет увидеть этих новых звёзд, посмотреть на них, зафиксировать. Ну и теперь наша дальнейшая задача — не просто знать, что они есть, а начать с ними работать и вести их дальше в их спортивный путь. А что касается распространения такого формата на всю Россию — конечно, это интересно», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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