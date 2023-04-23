«Все соревнования, которые были в этом году, остаются». Сихарулидзе — о следующем сезоне

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе раскрыл детали календаря соревнований на следующий сезон.

«Буквально три дня назад на исполкоме Федерации фигурного катания России был принят календарный план нового сезона. Все соревнования, которые были в этом году, остаются. Весь календарный план, по сути, остаётся, ничего из него не выбрасывали. У нас есть возможность для того, чтобы провести всё на ещё более высоком уровне. Поэтому все наши усилия по соревнованиям внутри страны сработали, и следующий сезон будет таким же успешным. Каждый город, где будут проходить соревнования, я сейчас не назову, но эта информация будет абсолютно открытой, её можно будет увидеть на сайте ФФККР.

Сейчас начнутся летние сборы, сборы перед контрольными прокатами, а потом начнутся этапы российских Гран-при. Работы много, сейчас наши спортсмены и тренеры в ближайшее время начнут ставить новые программы, учить новые элементы, а мы должны будем помогать в организации этих сборов. Ведь всё новое учится летом», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.