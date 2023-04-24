Алёна Косторная честно рассказала о работе в группе Этери Тутберидзе

Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алена Косторная рассказала о работе в группе Этери Тутберидзе.

Косторная занималась в группе Тутберидзе до сезона-2020/2021, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой, откуда в январе ушла в парное катание.

«Этери Георгиевну Тутберидзе называют Снежной Королевой. Помню, когда она выходила на лёд, так обводила взглядом, что прямо стрёмно становилось. Первые два года в «Хрустальном», когда она появлялась, я прижималась к борту, боялась сделать что-то не так. Этот её строгий взгляд, осанка, и я просто: «Помогите!»

Этери Тутберидзе — это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался — идёт следующий. Я не говорю, что это плохо. У них такие методы работы, у всех свои. Кто-то ведёт одного спортсмена с 15 лет и до 30, а кто-то — с 15 до 18. Но, как показывает практика, старше 19 лет — это уже не совсем про спорт речь. У всех разный возрастной диапазон работы.

С Этери Георгиевной в сезон, когда я пришла обратно после Евгения Плющенко, у нас было много разговоров. Со мной вели диалог, чему я была поначалу очень удивлена. В целом да, наверное, Этери Георгиевна больше всех меня знает. Мы много говорили на разные темы, не буду конкретизировать. Я была удивлена этому, потому что раньше такого не было. Но это было только в межсезонье, в соревновательный сезон всё резко прекратилось (смеётся). Я понимаю, что старты, группа из 15 человек и с каждым не поговоришь. Из-за этого чуть потерялся контакт, и всё пошло скомканно», — приводит слова Косторной «РИА Новости Спорт».