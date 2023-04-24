«Постыдилась бы». Татьяна Тарасова отреагировала на слова Косторной о Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова чемпионки Европы – 2020 Алёны Косторной, которая назвала работу в группе Этери Тутберидзе конвейером.

«Косторная бы совесть имела. Постыдилась бы слов своих. Её все узнали, потому что она у Этери была», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года до июля 2020-го, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. Спустя полгода Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании.

Партнёром Косторной стал Георгий Куница, катавшийся вместе с ней в ледовых шоу. В январе 2023 года стало официально известно, что фигуристка продолжит карьеру как парница. Недавно Косторная и Куница, занимающиеся у Сергея Рослякова, представили публике короткую программу.