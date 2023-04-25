Железняков — о словах Косторной про Тутберидзе: плевать в колодец, откуда пил, некрасиво

Хореограф «Хрустального» Алексей Железняков отреагировал на слова чемпионки Европы – 2020 Алёны Косторной, которая назвала работу в группе Этери Тутберидзе конвейером.

Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года до июля 2020-го, затем перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя к Елене Буяновой. В январе Алёна перешла в парное катание.

«Возможно, Алёна затаила какую-то обиду на тренерский штаб. Но винить нужно исключительно себя. Те девочки, которые хотели добиться высоких результатов, сделали это, добились. Большой спорт — это не про целовашки и обнимашки, а про большой труд. Если человек не смог найти себя и выдержать эту тяжесть большого спорта, то не стоит искать виноватых, нужно задуматься о себе. И плевать в колодец, из которого когда-то ты пил, мягко говоря, некрасиво. Женя Медведева, Аня Щербакова, Камила Валиева, Алина Загитова и подрастающее новое поколение — это девочки, которые на слуху у всего мира. Они выступают в шоу, зарабатывают денежку, имеют рекламные контракты и так далее. Алёна могла бы этого всего добиться. Она очень талантливая, я всегда это подчеркивал. Но, к сожалению, мы научились искать проблему в других, а не в себе.

Когда Алёна повзрослеет и если начнёт сама тренировать, она поймёт, какая это ответственность и что это такое. Каждому ребёнку, каждому подростку надо угодить, что-то решить, поставить программу. Они могут обижаться, если им покажется, что ты им не уделяешь должного внимания. Алена это поймёт только тогда, когда начнёт сама тренировать», — приводит слова Железнякова Sport24.