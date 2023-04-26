Хореограф Урусова: когда я ставила Морозовой программу под Пугачёву, все были против

Бывшая фигуристка, хореограф школы Татьяны Навки «Наши надежды», работающая в группе Ирины Смирновой, Лариса Урусова рассказала, как ищет идеи для постановок номеров.

«Всегда по-разному. С некоторыми детьми ты знаешь за год, что будешь им ставить, например, услышал музыку — и сразу понимаешь, кому она подойдёт. С теми, с кем мы работаем много лет — с Викой Морозовой, с Ваней Поповым — мы уже точно знаем, что им подойдёт. Хотя, когда я ставила Вике короткую программу под «Не отрекаются любя» Аллы Пугачёвой, все были против, говорили, что будет сложно. А я сразу знала, что ей надо ставить под эту музыку. Я уговаривала Ирину Александровну, говорила, что точно знаю, что будет хорошо. Думаю, у нас получилось передать эту музыку, несмотря на то что Вика ещё достаточно маленькая. Я довольна тем, что получилось.

Иногда слышишь классную музыку в фильмах, в компьютерных играх, и понимаешь, что под неё можно поставить классную программу. А иногда дети сами просят поставить под определённую музыку. И если это что-то не из нестандартного, то мы чаще всего соглашаемся. Особенно если это взрослые дети, такие как Ваня. Ване уже 18 лет, и с ним особо не поспоришь, он приходит и говорит: «Я хочу кататься под эту музыку». Что ты тут сделаешь?» — сказала Урусова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.