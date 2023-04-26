Хореограф: «Болеро» — очень сложная музыка, но у Валиевой получилось круто откатать

Бывшая фигуристка, хореограф школы Татьяны Навки «Наши надежды», работающая в группе Ирины Смирновой, Лариса Урусова рассказала о любимых постановках в фигурном катании.

«У Юны Ким Adios Nonino в 2014 году мне очень нравилось. В 2010 году «Джеймса Бонда» она очень красиво катала. Обычно его катают более мужественно, а у неё было очень красиво, по-девчачьи. Почти все программы Патрика Чана. Это вообще шедевры! Неважно, что он прыгает, можно смотреть только на его катание — это очень красиво!

Любимый фигурист в принципе у меня Юдзуру Ханю. У него мне все программы нравятся, если честно. Мне очень нравится его программа «Сэймэй». Она настолько даёт энергию! Я смотрела по телевизору его прокат на Олимпиаде-2018, и я прям заряжалась этой энергией.

Из девочек Мао Асада и Юна Ким — это моя любовь уже очень давно. Ну и, конечно, мне Камила Валиева очень нравится. Мне очень нравится её «Болеро». Это очень сложная музыка, но у неё получилось очень круто откатать. Как по мне, это очень классная программа. В общем и целом эта постановка полная, есть читаемый образ. И я не скажу, что образ не соответствует музыке. Вместе это смотрелось очень хорошо», — сказала Урусова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.