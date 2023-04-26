Хореограф школы Навки — о Бенуа Ришо: мне нравится, что он всегда идёт на эксперименты

Бывшая фигуристка, а ныне хореограф школы Татьяны Навки «Наши надежды», работающая в группе Ирины Смирновой, Лариса Урусова рассказала о любимом хореографе в фигурном катании.

«Мне очень нравится Бенуа Ришо, он ставит очень необычные, разносторонние программы. Он ставит в разных стилях: это может быть что-то очень медленное, красивое, а может быть что-то современное, то, под что никто не ставил. Мне нравится, что он всегда идёт на эксперименты, на риск. Я слежу за ним в соцсетях, он выкладывает какую-то музыку, и я думаю: «Обалдеть, как он под это будет ставить?» А потом раз, и получается что-то действительно классное», — сказала Урусова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.