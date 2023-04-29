Тихонов рассказал о номере, который представит с женой и дочкой на шоу Авербуха

Чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов рассказал, какой номер представит на патриотическом шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном».
«Это прекрасная песня «Тёмная ночь» и замечательная музыка, живая музыка, с нами будет оркестр. Номер по задумке нашего режиссёра и постановщика на троих, это такая семейная история, вроде военная, но при этом то, что каждая семья участвовала в войне, и мы немного отходим от военной темы и просто проживаем какую-то жизнь, семейную, со своей дочерью, которая будет с нами выступать. Сегодня она учится, не смогла прийти, но 4 мая вы увидите всю семью нашу в сборе, и мы очень благодарны, что Илья позволяет нам такие вещи делать. Это очень важно, потому что это разные поколения, это преемственность поколений, это память о том, что сделали наши бабушки и дедушки, родители. Мне кажется, это очень важно и нужно», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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