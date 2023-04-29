Авербух: предварительно решили перезапустить шоу «Кармен» с Женей Медведевой

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух рассказал о планах по постановке своих ледовых шоу.

«Конечно, я надеюсь, что осенью нам удастся показать пул всех спектаклей, потому что это будет юбилейный для меня год, 50-летие. Страшные слова (смеётся). Но хотелось бы показать «Кармен», у нас уже есть предварительная договорённость о том, что мы перезапустим её с Женей Медведевой в главной роли. Женя прямо горит этой историей. Ещё спектакль «Ромео и Джульетта» и, конечно же, «Анна Каренина». Но с «Анной Карениной» сложнее всего, потому что пока я не могу представить этот спектакль без участия Ромы (Костомарова). Но мы всё понимаем, и я надеюсь, что он пройдёт с его участием», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.