Авербух: вижу потенциал у дуэта Шевченко и Ежлова. Они достаточно молоды, всё возможно

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух высказался о танцевальном дуэте Софьи Шевченко и Андрея Ежлова.

«Буду ли я главным тренером пары Шевченко/Ежлов? Нет, главным тренером всей школы остаётся Елена Масленникова. Я больше сфокусирован над парой Шинкаренко/Михайлов. Я помогаю Соне и Андрюше с программами, это будет интересно, мы уже поставили произвольную программу, им нравится. Но понятно, что Андрей всё-таки достаточно поздно пришёл в танцы. У него есть потрясающий элемент — сальто, но оно в танцах не оценивается. Это, конечно, в шоу прекрасно, а в танцах важна рёберность. Но мы пытаемся всё нагнать. Безусловно, это пара школы Елены Масленниковой, мы с ней работаем в тесном сотрудничестве, я курирую школу, веду, проталкиваю.

Соня пришла в школу, уже закончив с любительским фигурным катанием, и стала тренером. Она очень хорошо тренировала, для нас это большая потеря, очень много в нашей школе юных ребят, но они обучаются так, как мы это видим в технике. Соня прекрасно это делала, но эта нереализованность… Причём к нам в школу сначала пришёл Игорь, а потом пришла ещё Соня. У меня была идея, что, может, они немного остынут и снова станут вместе, потому что они потрясающая пара. Но Игорь решил по-другому, он уехал. Соня осталась, у неё есть потребность, она хочет ещё говорить. А у Андрея такое потрясающее обаяние, он так хватает всё. И не сказать, что у нас в ряд армия свободных партнёров стоит. Я думаю, это в любом случае украсит танцевальные соревнования.

Большой ли потенциал в них вижу? Как пойдёт. Я вижу, что Соня взяла хороший ориентир. Я вижу потенциал у пары, просто танцы требуют переворота. Сейчас, первый сезон, все будут смотреть, как они выглядят, а вот дальше, сезона через три… Они достаточно молоды, Соне 21, Андрюша помоложе. Вполне всё возможно», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.