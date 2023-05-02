Татьяна Тарасова: приношу глубочайшие соболезнования жене и дочке Валентина Юдашкина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила соболезнования жене и дочери Валентина Юдашкина в связи со смертью модельера.

Юдашкин, который в последние несколько лет боролся с тяжёлой болезнью, скончался на 60-м году жизни. Юдашкин создавал костюмы для программ российского танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина. В марте модельер был одним из членов жюри турнира по шоу-программам, который прошёл в Москве.

«Как Валентина не стало?! Сначала Вячеслав Зайцев, а теперь он… Знаю, что он сильно болел в последнее время. Приношу глубочайшие соболезнования его жене и дочке. Мы с ним никогда вместе не работали, но были знакомы, хорошо дружили. Мне очень жаль, что так произошло», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».