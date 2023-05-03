23-летняя Элизабет Турсынбаева рассказала, чем занимается после завершения карьеры

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева рассказала, чем занимается после завершения карьеры.

«Когда у меня произошла эта травма, я поступила в МГИМО в Москве. Я тогда не знала, куда пойду и что меня ждёт после окончания карьеры. Я начала волноваться, что после завершения карьеры в моей жизни не останется ничего ценного и что я не полностью себя реализовала. Вдобавок это было во время карантина, что было стрессовым периодом для многих.

Проучилась я там год, успешно окончила первый курс, но поняла, что только учёбой заниматься не могу, всё-таки всю жизнь я занималась спортом, посвятила немало времени фигурному катанию. И так просто это бросить, отойти от этого – невозможно. В конце первого курса я решила переехать в Алма-Ату, чтобы заняться фигурным катанием в Казахстане уже не в качестве спортсмена, а как тренер, либо открыть свою академию. Я перевелась в алматинский вуз КИМЭП. Сейчас учусь на факультете журналистики по специальности «Связи с общественностью. Соответственно, сейчас я совмещаю учёбу с работой в академии», — приводит слова Турсынбаевой Baigenews.