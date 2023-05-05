Мишина и Галлямов поделились впечатлениями от Монголии

Олимпийские чемпионы в командном турнире, чемпионы мира и Европы в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о впечатлениях от столицы Монголии Улан-Батора, где в выходные, 6-7 мая, пройдёт шоу российских фигуристов.

«Не удержались от соблазна и пошли гулять рано утром. Красивая архитектура, люди доброжелательные — подсказывают дорогу, помогают ориентироваться», — передаёт слова Мишиной Sport24.

Галлямов добавил: «Город потрясающий. Культура очень понравилась. После первой прогулки хотим ещё больше узнать этот город, будем находить время, чтобы посмотреть интересные места. Каток действительно потрясающий. Испытали приятные эмоции от арены. Собираемся удивить монгольских зрителей нашим лучшим номером, который мы катали в олимпийском сезоне. Также мы поставили программу под песню монгольский певицы».