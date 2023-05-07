Авербух объяснил, почему Мозалёв заменил Ветлугина в его шоу ко Дню Победы

Режиссёр театрализованных шоу, советский и российский фигурист, хореограф Илья Авербух объяснил, почему Андрей Мозалёв заменил Матвея Ветлугина в составе его шоу, приуроченного ко Дню Победы.

«Это техническая история. К сожалению, у Матвея заранее был запланирован отпуск на это время. Мне было очень жаль, потому что я приезжал специально в Питер, делал Матвею этот номер, и он его откатал в Москве блестяще, очень проникновенно. Я попросил Андрюшу, чтобы он выступил под эту песню. Матвей вернётся из отпуска, и у нас есть договорённость, что мы вместе будем работать над произвольной программой. Работа наша с ним продолжится», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.