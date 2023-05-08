Авербух: с Костомаровым уже два месяца общаемся голосовыми. Динамика сейчас положительная

Хореограф и продюсер Илья Авербух отреагировал на первую публикацию Романа Костомарова в соцсетях после госпитализации.

Сегодня, 8 мая, Костомаров опубликовал на своей странице в одной из соцсетей пост с благодарностью ко всем, кто поддерживал его, а также выложил несколько фотографий.

«Для общественности Рома [сейчас] вышел на связь, но мы с ним давно на связи. Голосовыми сообщениями общаемся уже два месяца. Безусловно, для общественности большое событие. Мы очень счастливы и рады.

Но для нас это уже каждодневный бой на пути к выздоровлению. Присоединяюсь к словам Романа об огромной благодарности врачам, которые сделали определённый подвиг. Рому поддерживают все и вся. Мы пройдём эту сложную дорогу и будем вместе идти всю жизнь. Динамика сейчас положительная», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 10 января Костомаров попал в реанимацию с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена начала развиваться гангрена. В конце февраля он перенёс инсульт.

В конце марта после ряда ампутаций состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Тогда же стало известно, что он готовится к протезированию.