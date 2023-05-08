Кондратюк и Семененко показали необычный танец руками под песню из аниме

Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк и чемпион России — 2023 в мужском одиночном катании Евгений Семененко показали необычный танец руками под популярную песню HoneyWorks под названием Kawaikutegomen, звучащую в японских аниме-сериалах.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Евгения Семененко.

Кондратюк и Семененко вместе участвовали в туре российских фигуристов в Монголии – проводили мастер-классы и выступали в шоу. В сезоне-2021/2022 оба фигуриста выступали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине, где Марк помог сборной России одержать победу в командном турнире, а Евгений стал лучшим из россиян в личных соревнованиях, заняв восьмое место.

В сезоне-2022/2023 Семененко выиграл чемпионат страны, а Кондратюк стал бронзовым призёром финала Гран-при России.