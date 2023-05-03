Как мужская одиночка изменилась после Олимпиады? Россияне уже готовы к борьбе за топ-3

Позади первый международный сезон в мужском одиночном катании без Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю. На протяжении всего «пекинского» цикла эти великие фигуристы практически неизменно были в тройке на каждом крупном старте. Другим спортсменам оставалась лишь борьба за бронзу, пока американский и японский фигурист разбирались между собой.

Пекин позади, начинается новый цикл. Ханю карьеру завершил, Чен – на паузе, и было очень интересно посмотреть на то, кто выбьется в лидеры, продолжатся ли усложнения, сможет ли кто-то так же ярко заявить о себе, чтобы стать символом всего четырёхлетия, возрастёт ли уровень конкуренции…

Постолимпийский сезон дал достаточно пищи для размышлений. Неужели теперь парням не так уж и нужно обилие четверных прыжков, чтобы бороться за медали? И могли ли наши ребята на что-то рассчитывать в ушедшем сезоне?

Малинин пока не дотягивает до Чена, а Ча — эталон

Чемпионат мира в Сайтаме наглядно продемонстрировал, что для того, чтобы бороться за самые высокие места, не нужно много четверных прыжков. Илье Малинину намекнули, что на одном четверном акселе и технической оценке далеко не уедешь – нужно либо идеально делать весь набор, либо добавлять к прыжкам не только яркую хореодорожку.

Джун Хван Ча в произвольной на ЧМ исполнил только два сольных квада – тулуп и сальхов. И каждый из них с надбавками принес корейскому спортсмену больше, чем Малинину – его сольные квады (13,86 балла за сальхов против 12,86 за аксель). Благодаря отличным надбавкам за прыжки Ча по технике в произвольной стал первым, обойдя даже Сёму Уно, у которого в Сайтаме были недочёты на ультра-си. При этом у корейца всё в полном порядке со второй оценкой, что делает его очень сильным соперником.

Кевин Аймоз с чистыми прокатами занял четвёртое место, имея на две программы два четверных. Он мог бы даже претендовать на бронзу, ошибись Малинин ещё на одном прыжке. Джейсон Браун за произвольную без четверных получил всего на три балла меньше, чем Илья – и ветеран сборной США даже не выступал в первой половине сезона.

Прокаты чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Высокая техническая оценка помогает заявить о себе, когда ты только-только пробиваешься в топ. Но к ней обязательно нужно прилагать что-то ещё, если хочешь бороться за медали. Отличная техническая подготовка помогла, например, казахстанскому фигуристу Михаилу Шайдорову стать пятым на чемпионате четырёх континентов – в произвольной этот спортсмен спокойно собирает три четверных и потихоньку начинает добавлять в компонентах.

Единоличный лидер у мужского одиночного всё ещё есть – это Сёма Уно. Но при этом между ним и остальными фигуристами нет такой пропасти в оценках, которая была между Нэйтаном и его конкурентами. Откатай Ча с двумя четверными в короткой, например – и баллы победителя и серебряного призёра были бы совсем близкими. Так что конкуренция обострилась ещё сильнее.

Как дела у российских одиночников?

Российская одиночка же пока идёт по другому пути, и прыжки – как раз во главе угла. В конце прошлого сезона многие ребята из российского топа отмечали, что чем больше четверных будет в прокате – тем лучше. На вопрос Анастасии Скопцовой о том, сколько квадов будет в произвольной, Евгений Семененко отвечал: «В идеальном мире – шесть», а Марк Кондратюк прямо на контрольных прокатах пытался собрать пятиквадку с флипом, который ранее никогда не прыгал на стартах.

Набор из пяти-шести четверных – это очень мощно, но есть ли смысл в его исполнении? Сложный прыжковый контент всё ещё сопряжён с огромным риском и потерей в презентации. На данный момент лишь единицы из российских спортсменов справляются с набором даже из четырёх четверных, и то это не всегда приводит к успеху.

Фигуристы, которые собирали в произвольной четыре квада и один-два тройных акселя, серьёзных успехов по ходу сезона не снискали. Глебу Лутфуллину пока недостаёт в презентации и непрыжковых элементах – набор из четырёх квадов и двух акселей он собирал не единожды, но на главных стартах сделать этого не удалось. Также у фигуриста часто слетали те самые уровни, что сказывалось не только на оценке, но и на общем впечатлении.

Глеб Лутфуллин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Макара Игнатова вышел непростой сезон – ни в одном прокате произвольной собрать четыре квада + аксель не получилось: всё время что-то мешало, но от такого набора фигурист не отказался ни на одном старте. Марк Кондратюк заявлял четыре четверных на этапе Гран-при в Сочи, но в том прокате приземлил только три, а уже на следующем этапе из-за травмы не справился и с меньшим числом квадов.



В то же время некоторым фигуристам пришлось отказаться от дополнительного усложнения ради стабильности и медальных перспектив. В начале сезона о четыре квада бился и Пётр Гуменник (лутц, риттбергер, два сальхова). Стоило осенью убрать из программ четверной лутц – и пошли чистые прокаты, более уверенные выступления, а с ними пришли и победы. К финалу Гран-при Гуменник хотел добавлять четверной флип, но в прокате в итоге рисковать не стал – и выиграл.

Чемпион России Евгений Семененко на сборах тоже накатывал набор с четырьмя квадами (риттбергер, сальхов, два тулупа). По словам тренеров – успешно, но затем в дело вмешалась тяжелейшая травма. Весь сезон Женя прошёл с набором в три квада + два акселя, но выглядел очень стабильно и в главный момент выдал максимально чистый прокат. Как раз благодаря произвольной он и взял золото в Красноярске.

Прокаты чемпионата России по фигурному катанию доступны в Okko.

Дмитрию Алиеву хватало трёх четверных, чтобы набирать в произвольной почти под двести – и чаще всего победам мешала именно работа в короткой программе. Блестящий рывок во время финала Гран-при вспоминают уже не один месяц, а каким был бы результат Димы, не будь этих неудач в первый день?

Не будь бана, наши парни могли бы бороться за медали ЧМ

Такое мнение в подкасте «Ход коньком» высказывал Андрей Журанков, и оно имеет право на жизнь. В сборной есть ребята на любой вкус – и сильные «технари», и катальщики, и ребята с неплохой нервной системой, и, что самое главное – те, кто старается соединять в себе всё вышеперечисленное.

Если бы у Михаила Коляды было всё более-менее в порядке с формой к главным стартам и не мучил бы тот же синусит, он и с одними своими тулупами мог бороться за топ-3 на чемпионате мира. Со второй оценкой у него всё в порядке, а при чистом исполнении упрощённого набора Михаил мог бы рассчитывать на баллы, сопоставимые с оценками того же Кевина Аймоза, который вплотную подобрался к Малинину. Французского фигуриста совсем нельзя назвать стабильным, бывали в его карьере и успехи, и серьёзные завалы, и проблемы со здоровьем, – как и у Миши.

Но это «если бы да кабы» – возьмём лидеров российского сезона Евгения Семененко и Петра Гуменника. Это стабильные фигуристы с хорошим техническим набором. За последние пару сезонов они выросли и прибавили в компонентах. С опытом международных стартов у Пети чуть похуже – он даже шутил на пресс-конференции ФГПР, что не очень вовремя начал выигрывать. Женя же уже проходил проверку стрессовым чемпионатом мира в 2021 году и помог сборной вернуть три квоты, а следовательно, примелькался на международном уровне.

Пётр Гуменник, Евгений Семененко, Александр Самарин Фото: РИА Новости

Бытует мнение среди болельщиков, что в сборной России сейчас – одни нестабильные ребята, которые в отсутствие бана не могли бы бороться за медали на международном уровне. Но для того, чтобы претендовать на топ-3 чемпионата мира, не совсем обязательно показывать стабильное катание на протяжении всего сезона – важно выдать максимум в конкретный момент.

Давайте взглянем на Джун Хвана Ча. На протяжении всего сезона у корейского фигуриста что-то где-то не получалось. И в финал Гран-при отобраться не получилось (на этапах – два третьих места), и на чемпионате четырёх континентов он упустил не просто медаль, а даже вероятную победу. Но на чемпионате мира сошлись звёзды, случились безошибочные прокаты с качественными элементами – и пожалуйста, результат почти под триста с тремя квадами на две программы. Ещё немного, и получилось бы догнать Уно.

Мужское одиночное остаётся самым непредсказуемым видом фигурного катания – что за рубежом, что в России. И в постолимпийском сезоне наши ребята могли бы вплотную подобраться к лидерам, но, увы, возможностей не было. Будем надеяться, что появятся.