Александр Волков объяснил, почему вместе с учеником ушёл из академии «Ангелы Плющенко»

Тренер по фигурному катанию Александр Волков, под руководством которого занимает Артём Ковалёв, объяснил, почему вместе с супругой, хореографом Мартин Дажэне, весной 2021 года ушел из академии «Ангелы Плющенко».
«Почему перестали работать с Плющенко? Он переехал на другой каток на Рублевку, а нам было очень тяжело туда ездить, поэтому мы приняли общее решение разойтись. Не было никаких конфликтов, недопониманий, просто территориально это было тяжело.
Не жалею ли? Нет, у нас прекрасные с ним отношения, встречаемся, общаемся. Он пошел своей дорогой, я пошел своей. У него все прекрасно получается, я за него безумно рад», — приводит слова Волкова «Спорт день за днём».
Тренерский штаб Волкова работает в спортивном комплексе «Арктика». В сезоне-2022/2023 нго самый известный ученик 19-летний Ковалёв занял 5-е место на чемпионате России и стал третьим на этапе Гран-при в Перми.
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