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Шишкина — Костомарову: боец, красавец! Спасибо врачам и твоей семье!

Шишкина — Костомарову: боец, красавец! Спасибо врачам и твоей семье!
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Трёхкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина выразила слова поддержки фигуристу Роману Костомарову. Вчера, 8 мая, олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал первую после госпитализации запись в социальных сетях, поблагодарив тех, кто его поддерживал.

«Рома! Ура! Живой! Дорогой, мы все очень переживали! Боец, красавец! Спасибо врачам и твоей семье!», — написала Шишкина в комментариях к публикации.

Напомним, 10 января Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена развилась гангрена. В конце февраля Роман перенёс инсульт. Позже состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Стало известно, что Костомаров готовится к протезированию.

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