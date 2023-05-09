Анжелика Крылова поставила произвольную программу паре Ясмина Кадырова/Валерий Колесов

Серебряный призёр Олимпийских игр — 1998, двукратная чемпионка мира в танцах на льду Анжелика Крылова, которая ныне работает тренером и хореографом, поставила произвольную программу спортивной паре Ясмина Кадырова/Валерий Колесов. Фигуристы тренируются в Санкт-Петербурге в группе Тамары Москвиной.
«Вчера вернулась из Санкт-Петербурга, где работали с Ясминой Кадыровой и Валерием Колесовым над постановкой новой произвольной программы.
Опыт работы с Тамарой Николаевной бесценен. Очень уважаю и ценю наше сотрудничество!» — написала Крылова в соцсетях.
Фото: Личный архив Анжелики Крыловой
18-летняя Кадырова до 2019 года выступала в одиночном катании. В пару с Колесовым Ясмина встала год назад. На этапах Гран-при России пара Кадырова/Колесов дважды занимала призовые места – второе и третье.
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