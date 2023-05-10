Зинина — об отдыхе в Дубае: победила барханы на багги и получила незабываемые эмоции
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Российская фигуристка Анастасия Зинина поделилась фотографиями и впечатлениями от отдыха в Дубае.
Фото: соцсети Зининой
«Сегодня я победила барханы на багги. Было страшно, но очень весело. Также освоила новый спорт – катание на борде в песках. В общем, получила незабываемые эмоции», — написала Зинина в своих соцсетях.
В апреле Зинина подтвердила, что продолжит работу под руководством тренеров Алексея Василевского и Юлии Лавренчук. Ранее специалисты работали в академии «Ангелы Плющенко», после чего перешли в «Армию фигурного катания». Специалисты покинули академию в апреле текущего года. В обеих школах Василевский и Лавренчук работали в том числе и с Зининой. На этапах Гран-при России Зинина заняла третье и четвёртое места.
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