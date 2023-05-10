Великие победы — и великие ссоры. Кто прав в конфликте Тарасовой и Родниной?

Великий тренер и трёхкратная олимпийская чемпионка открыто недолюбливают друг друга больше 30 лет. Но почему?

Ирина Роднина в паре с Александром Зайцевым превратила Татьяну Тарасову из молодого специалиста в топ-тренера. Вместе они пришли к двум победам на Олимпиаде, не по одному разу взяли золото на всех крупных стартах, но после их пути разошлись.

До сих пор эти великие женщины могут сказать друг о друге что-то колкое в СМИ или вспомнить прошлое. Кто именно виноват в ссоре и из-за чего эти недопонимания продолжаются не один десяток лет – разобрать невозможно.

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Под руководством Тарасовой Роднина не проиграла ни одного старта

Сотрудничество Татьяны Тарасовой и пары Ирина Роднина/Александр Зайцев началось в 1974 году. На тот момент Роднина уже была олимпийской чемпионкой и встала в пару с новым партнёром. С предыдущим тренером пары Станиславом Жуком у Родниной были непростые отношения, в какой-то момент начались недопонимания – и пара не побоялась перейти к молодому наставнику.

Татьяна Тарасова, Ирина Роднина, Александр Зайцев Фото: РИА Новости

Позднее Роднина отмечала, что пришла к Тарасовой за интересными программами, которых не было у Жука. «Я шла исключительно за программами. Прыжки и техника уже достаточно устоялись. Надо отдать должное Жуку — в этом плане была абсолютно подготовлена», – говорила фигуристка.

Разница в возрасте у Тарасовой и Родниной – всего два года, так что фигуристка больше воспринимала этот союз как компанейский и не видела в своей наставнице именно тренерскую фигуру. Но факт остаётся фактом – работая вместе с Тарасовой, Роднина только выигрывала. За шесть лет ни одного проигранного старта, только победы, включая ещё два олимпийских золота.

Проходили они вместе и через тяжёлые моменты. Будучи действующей спортсменкой, Роднина родила ребёнка, а через год после этого события выиграла Олимпиаду в третий раз. «Я забирала из роддома её ребёнка, находила для неё музыку, чтобы Ира сразу после рождения сына привыкала к мысли, что вернётся и снова будет выигрывать», – подчеркивала Тарасова.

Ирина Роднина и Александр Зайцев с маленьким сыном Фото: РИА Новости

В 2013 году в свет вышла автобиография Ирины Родниной «Слеза чемпионки». В книге фигуристка отмечала, что считала свою наставницу прекрасным хореографом, но не специалистом в техническом плане. «Всё, что касается постановки техники, к Тарасовой (я точно могу сказать, потому что у неё тренировалась) имеет мало отношения». Позднее Роднина подчёркивала, что пришла с отличным багажом, и не до конца понятно, кто кого в этом сотрудничестве учил. Такие слова не могли не задеть Тарасову.

В какой момент всё пошло не так?

В начале 80-х годов Роднина задумалась о начале тренерской карьеры. Тогда у неё с Тарасовой произошёл конфликт из-за хореографа Елены Черкасской.

По словам Родниной, она приехала к Тарасовой на тренировку и рассказала ей о своих планах – хочет работать со своими учениками вместе с Черкасской. «Таня в ответ: «Да, конечно, друзья – это очень важно. Только с другом можно начинать большое дело». Я Ленке говорю: «Всё в порядке. Тарасова не против». На следующий день Роднина приехала на каток с букетом для тренера, однако после этого случился скандал.

«Татьяна Анатольевна налетает на Лену, что она предательница, бросает ребят. Вижу Лену, у которой глаза, полные слёз. Я резко подхожу, вручаю Лене букет, беру за руку и забираю с катка. На следующий день она стала работать со мной», – так видела ситуацию Роднина.

Ирина Роднина и Елена Черкасская Фото: РИА Новости

Татьяна Анатольевна же прокомментировала эти слова таким образом:

«Бред сумасшедшего. Лену Черкасскую я вообще на тот свет проводила. Первая увидела, что она больна. С Леной вообще не ругалась, она мне была совершенно не нужна как хореограф. Она с Родниной вместе работала, не видела ничего вокруг. У Черкасской был рак четвёртой степени, не могла даже воду пить. Роднина её отправила на соревнования в Австралию. Я сказала: «Лена, ты что? Ты чем-то больна очень серьёзно. Очень тебя прошу, приезжай в Америку и на следующий день делай КТ, ты на грани». Она говорит: «У меня нет страховки». Я говорю: «Это неважно. Ты работаешь, у тебя есть деньги. Поэтому иди и делай». Она мне позвонила через день и сказала: «Тань, у меня последняя стадия рака, мне дали самое большое месяц на то, чтобы я улетела в Москву».

Наша работа закончилась, когда перестала кататься Роднина. Я сотрудничала с другим хореографом. Никогда в жизни Лену не обзывала! У нас отношения до Иры ещё строились. Я знала Лену с первых шагов, как она танцевала, потому что очень интересовалась Большим театром, знала весь её репертуар. Потом уже Ира попросила её работать вместе. Я была очень рада, что Родниной дали группу. У меня вообще нет такого качества, как зависть».

Роднина, услышав эти слова, посчитала их спекуляцией: «Бог её рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет». При этом Ирина Константиновна подчеркнула, что конфликт из-за Черкасской случился в 1981 году, а от рака хореограф скончалась 20 лет спустя.

Пикировки по разным темам продолжаются до сих пор

Несколько лет назад Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве комментатора, отмечая, что та говорит не по делу: «Татьяна Анатольевна у микрофона всё время вспоминает, кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому – плохо. А это не комментаторская работа, это называется байки».

Тарасова на это ответила критикой депутатской работы Родниной, отметив, что давно не воспринимает бывшую ученицу: «Думаю, что у людей, работающих в Государственной думе, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом. А за свои комментарии отвечу я».

Конфликт тянется так давно, что найти правду просто нереально. Две сильные женщины с непростыми характерами вместе добивались успеха и вместе вошли в историю, но не смогли остаться в хороших отношениях.

А на чьей стороне в этом конфликте вы? Переходите в телеграм-канал и голосуйте.

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