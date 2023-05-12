Фигуристка Загорски сообщила, что скоро возобновит тренировки с Гурейро

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейро, сообщила, что планирует возобновить тренировки с партнёром.

Болельщики в соцсетях спросили Тиффани, планирует ли она возобновить тренировки с Джоном. «Скоро будем вместе тренироваться», — ответила Загорски в соцсетях.

Фото: Личный архив Тиффани Загорски

Из-за последствий тяжёлой болезни Тиффани в сезоне-2021/2022 Загорски и Гурейро не смогли отобраться в команду на Олимпийские игры. Едва восстановившись, партнёрша решила выступить на отборочном чемпионате страны, но после произвольного танца её унесли со льда на руках. Восстановление затянулось, и в сентябре 2022 года стало известно, что Загорски и Гурейро приостановили карьеру. На вопросы о сроках и даже возможности возвращения на лёд Тиффани отвечала уклончиво.