РУСАДА проверило на допинг четверых игроков РПЛ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг четверых игроков Российской Премьер-Лиги в апреле 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

По информации источника, антидопинговым агентством была проведена проверка на допинг двух футболистов «Сочи» — Артура Юсупова и Кирилла Заики, а также двоих игроков самарских «Крыльев Советов» — Романа Евгеньева и Максима Витюгова.

В январе и феврале текущего года РУСАДА не совершило ни одной проверки футболистов Российской Премьер-Лиги. В марте проверку на допинг прошли восемь игроков. За весь 2022 год тестированию подверглись 88 игроков чемпионата России.

Напомним, «Зенит» досрочно завоевал титул чемпиона России.