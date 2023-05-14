РУСАДА проверило на допинг четверых игроков РПЛ
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг четверых игроков Российской Премьер-Лиги в апреле 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.
По информации источника, антидопинговым агентством была проведена проверка на допинг двух футболистов «Сочи» — Артура Юсупова и Кирилла Заики, а также двоих игроков самарских «Крыльев Советов» — Романа Евгеньева и Максима Витюгова.
В январе и феврале текущего года РУСАДА не совершило ни одной проверки футболистов Российской Премьер-Лиги. В марте проверку на допинг прошли восемь игроков. За весь 2022 год тестированию подверглись 88 игроков чемпионата России.
Напомним, «Зенит» досрочно завоевал титул чемпиона России.
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