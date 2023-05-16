Нина Мозер: политики должны заниматься политикой, спортсмены — спортом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер поделилась мнением, насколько для спортсменов сейчас важна Олимпиада.

«Олимпийские игры не потеряли свою ценность, они всё равно чудесны. Это место, где встречаются молодые, сильные и активные люди — победители и участники. И там никто не думает о том, что происходит вокруг. Все думают только о спорте, о соревновании.

Политики должны заниматься политикой, спортсмены — спортом. Врачи должны лечить, учителя — преподавать. Кто-то — сажать цветы, а кто-то — поливать их. Каждый должен заниматься своим делом. Происходит подмена, и люди лезут не в свои профессии, надувают щёки и считают себя большими специалистами. Это большая проблема, и она не наша, она мировая. Сейчас очень многое перевернулось с ног на голову. Не мы так живём, весь мир так живёт! А мало заявок подают, потому что это сейчас безумно дорого: строить дорого, обеспечивать дорого, кормить дорого. Запутывают нас — это моё глубокое убеждение», — приводит слова Мозер «Матч ТВ».