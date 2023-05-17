Редактор фанбука Трусовой: обсуждали с Александрой и её родителями ещё одну книгу
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Редактор фанбука российской фигуристки Александры Трусовой Евгения Фоменко рассказала о планах на новую книгу о спортсменке.
«Мы обсуждали с Александрой и её родителями ещё одну книгу. Не могу раскрывать деталей, когда она будет и будет ли вообще, потому что со всем этим периодом сопряжены некоторые общественные, спортивные и другие спорные ситуации, которые пока не уверены, как можно осветить в книге. Поэтому, наверное, тоже: поживём — увидим. Всё возможно, но неизвестно когда», — сказала Фоменко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.
Фанбук Александры Трусовой выйдет 29 мая 2023 года.
Полное интервью с Евгенией Фоменко будет опубликовано на «Чемпионате» сегодня, 17 мая, в 13:00.
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