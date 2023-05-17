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Стало известно, кто нарисовал иллюстрацию для фанбука Александры Трусовой

Стало известно, кто нарисовал иллюстрацию для фанбука Александры Трусовой
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Редактор фанбука российской фигуристки Александры Трусовой Евгения Фоменко рассказала, кто является автором иллюстраций для обложки книги.

«С обложкой интересная история. Мы сначала хотели поместить фотографию, как было на первой книге о Саше. Посмотрели много кадров. У неё действительно очень яркие образы: и на льду, и в жизни она с её ярко-рыжими волосами — очень заметный человек. Но потом нам прислали результаты конкурса фан-артов, и мы решили использовать рисунок, потому что это больше в традиции других фанбуков. Так что на обложке стоит иллюстрация поклонницы из Китая. Мы немножко поправили детали и поставили её работу. Это очень нежный и при этом сильный рисунок. А ещё фотографии можно найти, сделать, скопировать где угодно, а рисунок специально для книги — уникален», — поделилась Евгения Фоменко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

Полное интервью выйдет на «Чемпионате» сегодня, 17 мая, в 13:00.

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