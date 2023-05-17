Стало известно, кто нарисовал иллюстрацию для фанбука Александры Трусовой

Редактор фанбука российской фигуристки Александры Трусовой Евгения Фоменко рассказала, кто является автором иллюстраций для обложки книги.
«С обложкой интересная история. Мы сначала хотели поместить фотографию, как было на первой книге о Саше. Посмотрели много кадров. У неё действительно очень яркие образы: и на льду, и в жизни она с её ярко-рыжими волосами — очень заметный человек. Но потом нам прислали результаты конкурса фан-артов, и мы решили использовать рисунок, потому что это больше в традиции других фанбуков. Так что на обложке стоит иллюстрация поклонницы из Китая. Мы немножко поправили детали и поставили её работу. Это очень нежный и при этом сильный рисунок. А ещё фотографии можно найти, сделать, скопировать где угодно, а рисунок специально для книги — уникален», — поделилась Евгения Фоменко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.
Полное интервью выйдет на «Чемпионате» сегодня, 17 мая, в 13:00.
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