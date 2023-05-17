Редактор фанбука Трусовой: об Олимпиаде писать тогда ещё не были готовы
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Редактор фанбука российской фигуристки Александры Трусовой Евгения Фоменко рассказала, как появилась идея создания произведения о спортсменке именно в подобном жанре.
«Собственно, идея фанбука появилась прошлым летом или осенью. Мы хотели сделать ещё какой-то проект с Александрой, но писать об Олимпиаде тогда ещё не были готовы. Появилась идея именно фанатской истории. Мы видели, что Саша очень любит своих болельщиков, часто откликается на их просьбы, и очень много людей подходят к ней, замечают на улицах», — рассказала Евгения Фоменко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.
Фанбук фигуристки Александры Трусовой будет официально выпущен 29 мая 2023 года, в понедельник.
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